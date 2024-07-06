США и Армения проведут совместные учения с 15 по 24 июля

ЛО

Людмила Оркина

Никол Пашинян планомерно выводит Армению из под влияния и защиты России под крылышко США. А наш МИД всё продолжает взывать к Пашиняну.Сколько ещё мы будем унижаться и увещевать Пашиняна, чтобы он одумался? Большинство армян и в самом деле ненавидят русских и считают себя более умными и достойными. Американская пропаганда в Армении достигает успехов. А ведь Армения очень сильно зависит от торговли с Россией. Надо, чтобы они упрашивали нас, а не мы их!