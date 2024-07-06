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США и Армения проведут совместные учения с 15 по 24 июля

В Армении с 15 по 24 июля пройдут армяно-американские военные учения Eagle partner 2024. Об этом объявили в Telegram-канале министерства обороны Армении.

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Комментарии
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ЛО
Людмила Оркина
Никол Пашинян планомерно выводит Армению из под влияния и защиты России под крылышко США. А наш МИД всё продолжает взывать к Пашиняну.Сколько ещё мы будем унижаться  и увещевать Пашиняна, чтобы он одумался? Большинство армян и в самом деле ненавидят русских и считают себя более умными и достойными. Американская пропаганда в Армении достигает успехов. А ведь Армения очень сильно зависит от торговли с Россией. Надо, чтобы они упрашивали нас, а не мы их!
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