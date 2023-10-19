Подруга Виктора Цоя перевела мошенникам около 78 тыс. рублей

Изначально мошенники хотели получить 400 тыс. рублей. Бывшая жена российского рок-музыканта Майка Науменко и подруга легендарного исполнителя Виктора Цоя 63-летняя Наталья Россовская перевела мошенникам около 78 тыс.
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