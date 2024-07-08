В Тульской области мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой

Авария произошла 5 июля в 14:20 на улице Октябрьской микрорайона Центральный в Донском. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 51-летний водитель на автомобиле "Рено SR", при повороте налево вне перекрестка, столкнулся с попутным мотоциклом "Motoland XL250-D", под управлением 22-летнего водителя.