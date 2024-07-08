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В Тульской области мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой

В Тульской области мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой

Авария произошла 5 июля в 14:20 на улице Октябрьской микрорайона Центральный в Донском. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 51-летний водитель на автомобиле &quot;Рено SR&quot;, при повороте налево вне перекрестка, столкнулся с попутным мотоциклом &quot;Motoland XL250-D&quot;, под управлением 22-летнего водителя.

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