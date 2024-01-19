Агата Муцениеце показала внешность без макияжа

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце показала естественную внешность без макияжа в новом видео. В размещенном ролике 34-летняя звезда «Честного развода» снялась, сидя за рулем автомобиля, в черно-белой искусственной шубе и свитере в розовых и лиловых тонах.
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