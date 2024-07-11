В США изобрели «невидимую маску» для защиты от респираторных вирусов

Новое устройство для индивидуальной защиты дыхательных путей / © Michigan Engineering Каска соединена шлангами с рюкзаком, весом четыре с половинной килограммам, который содержит батарею, электронику, систему обработки воздуха и модуль нетермической плазмы (она уничтожает вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем, с помощью ионизированного газа, который создается при относительно низких температурах).