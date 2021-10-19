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Стрельба в школах: самое простое решение

Стрельба в школах: самое простое решение

Российская журналистка, член Совета по правам человека при Президенте России, не раз бывавшая в Донбассе в самые чёрные годы войны, Марина Ахмедова прокомментировала очередной инцидент со стрельбой в школе, который, к счастью, не оставил жертв.

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Александр
У нас в школе был свой «психолог» - баба Нюра. Уборщица. Она была добрейшей души человек! И пожалеет, и (если выпросишь) тряпкой половой схлопочешь! И ещё! Ни у кого (!!) не возникало даже мысли выделится таким способом! Понятно, что огнестрельного оружия было очень мало но было. И хранилось (как правило) не в сейфах под замками, а просто под кроватью рядом с патронами. Весь вопрос в воспитании! Во взаимодействии с детьми родителей!

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