Стрельба в школах: самое простое решение

Российская журналистка, член Совета по правам человека при Президенте России, не раз бывавшая в Донбассе в самые чёрные годы войны, Марина Ахмедова прокомментировала очередной инцидент со стрельбой в школе, который, к счастью, не оставил жертв.
Российская журналистка, член Совета по правам человека при Президенте России, не раз бывавшая в Донбассе в самые чёрные годы войны, Марина Ахмедова прокомментировала очередной инцидент со стрельбой в школе, который, к счастью, не оставил жертв.
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