БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Европейцы массово бегут в Россию: 2,5 миллиона немцев уже ждут спецпрограмму

Европейцы массово бегут в Россию: 2,5 миллиона немцев уже ждут спецпрограмму

В Россию хотят переехать 2,5 млн немцев — такую цифру озвучил на Югорском экономическом форуме в середине ноября генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии и Африки Андрей Бельянинов.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Они много конечно хотят, жить в южных районах России. Губа однако не дура! А что у нас такая большая нехватка квалифицированной рабочей силы? На сколько я знаю нам люди в Сибири нужны. Так что где будут проживать переселенцы из Европы должны решать власти России. Только так и ни как иначе!
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18 час.
ТН
Т Н
💯👍🏻
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15 час.
iv
igor vinogradov
почему?хотят жить лучше?
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14 час.

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