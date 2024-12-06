Европейцы массово бегут в Россию: 2,5 миллиона немцев уже ждут спецпрограмму

ИМ

Ильдус Мамлеев

Они много конечно хотят, жить в южных районах России. Губа однако не дура! А что у нас такая большая нехватка квалифицированной рабочей силы? На сколько я знаю нам люди в Сибири нужны. Так что где будут проживать переселенцы из Европы должны решать власти России. Только так и ни как иначе!