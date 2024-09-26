Путеводитель по кафе и ресторанам в парках выпустили в Подмосковье

Осенний гастропутеводитель по паркам Подмосковья выпустили для жителей и гостей региона. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в подборке собрали информацию о кафе и ресторанах, а также представили эксклюзивное сезонное меню.
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