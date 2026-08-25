Греция отказала русским туристам в визах в августе 2026 года

В августе 2026 года Греция начала массово отказывать русским туристам в шенгенских визах. Подробности сообщил Дмитрий Губарев из «Единого визового центра», отметив, что отказам не предшествуют объяснения, несмотря на наличие у туристов билетов и бронирований.