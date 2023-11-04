Японские учёные выяснили, что употребление васаби улучшает память

Учёные университета Тохоку (Япония) выяснили: экстракт васаби может улучшить память у пожилых.В эксперименте участвовали здоровые японцы 60-80 лет, принимавшие перед сном плацебо либо экстракт васаби в виде таблеток.
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