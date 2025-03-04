Взысканные с Блиновской деньги предложили направить на борьбу с мошенниками

Штраф "королевы марафонов" стоит направить на госпрограммы повышения цифровой грамотности, убежден депутат Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что деньги, взысканные с блогера Елены Блиновской, следует использовать для финансирования государственных программ по борьбе с мошенничеством и повышению цифровой грамотности.
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