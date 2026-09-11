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Царьград

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Центр "Фобос" прогнозирует теплый уикенд и туманы в Москве

Центр "Фобос" прогнозирует теплый уикенд и туманы в Москве

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на выходных в московском регионе ожидаются очаги туманов и дневная температура до плюс 19 градусов, что на 2-3 градуса выше нормы для сентября.

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