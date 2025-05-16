Глава «Движения первых» поблагодарил Татарстан за организацию школьных клубов дипломатии

Автор: Динара ПрокопьеваТатарстан стал базой для организации школьных клубов дипломатии, за что председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов поблагодарил лично Раиса РТ Рустама Минниханова.
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