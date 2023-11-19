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«Мерседес» и «Феррари» разделяют 4 очка в борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов перед финалом сезона

Судьба второй позиции в Кубке конструкторов решится в заключительной гонке 2023 года – Гран-при Абу-Даби.

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