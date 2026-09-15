Ночью ВС РФ поразили инфраструктуру ВСУ в Черноморске и Великой Балке

Ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары беспилотниками по логистическим центрам, портам и морским судам, задействованным в интересах боевиков ВСУ.
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