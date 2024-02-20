Присутствующая во многих продуктах никотиновая кислота повысила риск инсульта и инфаркта

Сердечно-сосудистые заболевания и болезни сердца — наиболее распространенные причины смерти в мире. На их долю приходится треть всех смертей, в общей сложности от них умирают примерно 18 миллионов человек в год.
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