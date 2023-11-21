ХАМАС против «Аль-Каиды» – битва за души

Исмаил Хания со своими сторонниками ХАМАС меж двух огнейПосле победы ХАМАС на выборах 2006 г. его отношения с ООП продолжали оставаться напряжёнными, переходившими местами в том числе и в вооружённое противостояние, о чём мы говорили в предыдущем материале.