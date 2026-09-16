МТС запустила 4G в сёлах Карповка и Смоленка Забайкалья

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края проинформировала о существенном расширении территории, охваченной мобильной сетью стандарта 4G.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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