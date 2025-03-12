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Царьград

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Буйнов сделал шаг: Певец попытался навестить пенсионерку, которую сбил

Буйнов сделал шаг: Певец попытался навестить пенсионерку, которую сбил

Пострадавшая 61-летняя воспитательница детского сада Алла Смирнова готовится к выписке из больницыУчастники ДПТ, которое произошло 27 февраля в Подмосковье, так и не встретились.

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