Военкор Коц объяснил значение взятия под контроль российских войск Новотроицкого в ДНР

Коц: контроль над Новотроицким откроет путь к наступлению на Покровск и Днепр Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале объяснил значение взятия под контроль российских войск Новотроицкого в Донецкой народной республике (ДНР).
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