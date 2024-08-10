Meta предлагает голливудским актерам миллионы за использование их ИИ-голосов Максим МорозовВ Интернете полно незаконных фейковых видеороликов с искусственным интеллектом, в которых знаменитости шутят, делают глупости или рекламируют что-то своей внешностью и голосом, созданными искусственным интеллектом.