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Meta предлагает голливудским актерам миллионы за использование их ИИ-голосов

Meta предлагает голливудским актерам миллионы за использование их ИИ-голосов

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