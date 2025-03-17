После русских Латвия начала репрессии против других граждан Прибалтики

Анатолий Чернышев

По уму, давно уже надо вывозить в Россию рожденных в прибалтике русскоязычных граждан разных национальностей. Тех, кто пожелает, конечно. В Псковской и других областях места полно. Нужна действующая госпрограмма по переселению. Думаю, лишившись четверти населения, прибалтийские республики необрадуются. Конечно, тяжело лишаться одной Родины и находить другую в зрелом возрасте, но возможно. Пример Израиля перед глазами. Лучше возвращать своих, чем завозить азиатов с непонятным менталитетом.