@ Robert Michael/DPA/Global Look Press Tекст: Никита Демьянов Маховик политических репрессий в Латвии раскрутился настолько, что помещать в застенки начали уже не только местных русских, но и представителей «титульного» народа, а также граждан союзной Эстонии и даже граждан Украины, которых еще вчера носили на руках.
После русских Латвия начала репрессии против других граждан Прибалтики
Комментарии
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Анатолий Чернышев
По уму, давно уже надо вывозить в Россию рожденных в прибалтике русскоязычных граждан разных национальностей. Тех, кто пожелает, конечно. В Псковской и других областях места полно. Нужна действующая госпрограмма по переселению. Думаю, лишившись четверти населения, прибалтийские республики необрадуются. Конечно, тяжело лишаться одной Родины и находить другую в зрелом возрасте, но возможно. Пример Израиля перед глазами. Лучше возвращать своих, чем завозить азиатов с непонятным менталитетом.
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