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Рабинер: «После возвращения в Москву из США я понял, что Уткин стал другим. Он стал свысока разговаривать»

Рабинер: «После возвращения в Москву из США я понял, что Уткин стал другим. Он стал свысока разговаривать»

Известный журналист Игорь Рабинер дал интервью белорусскому сайту betnews.by , в котором поделился воспоминаниями о взаимоотношениях с популярным комментатором и блогером Василием Уткиным.

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