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Царьград

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В Краснодаре откроют 10 аэрокосмических классов

В Краснодаре откроют 10 аэрокосмических классов

В Краснодаре с начала нового учебного года будет открыто десять аэрокосмических классов. Учащиеся смогут ознакомиться с профессиями авиационно-космической отрасли, получить профильные знания и практические навыки.

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