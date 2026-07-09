В Краснодаре откроют 10 аэрокосмических классов

В Краснодаре с начала нового учебного года будет открыто десять аэрокосмических классов. Учащиеся смогут ознакомиться с профессиями авиационно-космической отрасли, получить профильные знания и практические навыки.
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