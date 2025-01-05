Журналистка Fox News будет работать в команде Трампа

Она разделяет взгляды политика на развитие США. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении журналистки Fox News Тэмми Брюс на должность официального представителя Государственного департамента.
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