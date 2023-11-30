Газ подключат к более десяти тысячам домов в Братске — депутат ЗС

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Эдуард Дёмин сообщил, что в городе продолжают работу по газификации, которая в итоге позволит уменьшить расходы домохозяйств на электроэнергию и в целом создаст более комфортные условия для жизни и развития города.