Роберто Карлос опроверг, что поселился на базе «Реала» на время бракоразводного процесса: «Эти новости полностью лживы и рассчитаны на то, чтобы генерировать клики»

Ранее в телепередаче Fiesta сообщалось, что экс-игрок «Реала», сборной Бразилии и «Анжи» поселился на базе мадридского клуба на время бракоразводного процесса, так как в одном из двух его домов в Испании живет его супруга, а в другом – ее родственники.