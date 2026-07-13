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Спорт для всех и надёжное тепло: в мэрии Воронежа обсудили развитие городской инфраструктуры

Спорт для всех и надёжное тепло: в мэрии Воронежа обсудили развитие городской инфраструктуры

На еженедельном планерном совещании в мэрии Воронежа под председательством главы города Сергея Петрина обсудили сразу два важных направления городской жизни — развитие спортивной инфраструктуры и итоги работы МКП «Воронежтеплосеть» за прошлый год.

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