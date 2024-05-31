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Кто же продвигает Инстасамку?

Кто же продвигает Инстасамку?

Чем руководствуются ответственные чиновники, выбирая «лицо государственной кампании»? Вспомните: Даня Милюхин стал лицом Экономического форума, Моргенштерн* (иноагент) лицом Альфа Банка, а Егор Крид вёл как-то «разговоры о важном» в школах.

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Комментарии
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ТЗ
Татьяна Здоровцева
И где нашли эту выдру?
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13 час.
ИГ
Ирина Галивец
И где фамилия, кто продвигает? Министр Кравцов, который разваливает образование в стране?
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12 час.
АР
Анна Романова
Ну и рожа, даже противно смотреть
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4 час.

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