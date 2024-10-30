Юные аниматоры из Москвы создали первый мультфильм о бойцах СВО

Мультфильм посвящен героям СВО и ВОВ Как сообщается на официальном портале мэрии Москвы mos.ru, воспитанники центра внешкольной работы «На Сумском» сами создали мультфильм под названием «Минута памяти святой», посвященный бойцам специальной военной операции и ветеранам ВОВ.
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