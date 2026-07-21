Диетолог Денисенко: долгое жевание пищи защищает от переедания

Если человек медленно пережёвывает пищу, то это залог того, что он не будет переедать. Один из ключевых механизмов системы насыщения – это поступающий в мозг сигнал в процессе жевания, поэтому лучше брать блюдо небольшими кусочками и не спешить во время еды, объяснила RT врач-диетолог, член Национального общества диетологов России Людмила Денисенко.