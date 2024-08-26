Китай объявил темы обсуждения во время визита Джейка Салливана в Китай

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Китай с 27 по 29 августа по приглашению члена Политбюро ЦКПКК и директора Бюро иностранных дел Центральной комиссии Ван И для нового раунда стратегических коммуникаций.