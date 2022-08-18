Выставка оружия, захваченного в ходе спецоперации, открылась на «Армии-2022»

фото: t.me/forumarmy--> В парке «Патриот», где проходит форум «Армия-2022», открылась выставка вооружений и военной техники, захваченной российской армией во время специальной военной операции на Украине.
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