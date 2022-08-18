Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Рязин
    Чем больше авто ездит тем лучше. Главный тезис умного механика: " Не мешай машине работать!"  Ну а система автоматиче...Владимир Михеев: ...
  • Андрей Медведников
    Удачи!Василий Елистрато...
  • Алексей Плескач
    Уже быстрее. Ибо "туман войны" немного рассеялся, получили опыт, поняли что именно нужно и - сколько. И - куда. Так ч...Макет универсальн...

Выставка оружия, захваченного в ходе спецоперации, открылась на «Армии-2022»

Выставка оружия, захваченного в ходе спецоперации, открылась на «Армии-2022»

фото: t.me/forumarmy--> В парке «Патриот», где проходит форум «Армия-2022», открылась выставка вооружений и военной техники, захваченной российской армией во время специальной военной операции на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх