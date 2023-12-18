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Хаби Алонсо: «Здорово, что «Байер» лидирует в Бундеслиге. Во 2-м тайме с «Айнтрахтом» мы показали хороший футбол»

Хаби Алонсо: «Здорово, что «Байер» лидирует в Бундеслиге. Во 2-м тайме с «Айнтрахтом» мы показали хороший футбол»

Главный тренер леверкузенцев выразил мнение после матча с «Айнтрахтом» (3:0). «Здорово, что мы на этой позиции [на первом месте] в таблице.

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