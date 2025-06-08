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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Трамп решил повторить за Байденом и споткнулся на трапе самолета

https://vk.com/video757246494_456242572Вслед за ним равновесие потерял и госсекретарь Марк Рубио.https://vk.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Опять Путин виноват . Так не хрен даже пробовать наш родословный СПОТЫКАЧ и тем более воровать его рецептуру , всё равно у вас так не получится ни водка,  ни шнапс , ни бренди и др . напитки , что с ног валят . У нас ваши напитки детям начинают в школах на обед давать . Этот чушачок даже не знает как с ним бороться , а туда же в рот взял . В наших кабаках тебе бы любой уважающий бармен даже понюхать бы не дал . Бери лучше привычное и безопасное всё у Макрона ...... , и закусить тоже рядом , как вариант . А нам любого подавай , результат будет только такой вот наглядный . И учтите , после наших переговоров все так уползают и не забывают при этом ботинок лизнуть с почтением  . Так было , есть и будет .
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10 час.
Наталия
Трамп, хоть и хорохорится, но тоже уже далеко не молод. Да и предвыборная гонка его состарила еще лет на 5. А возрастные изменения, как ни старайся, все равно появятся.
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5 час.
л
людмила
Это англичанка гадит или Маск колдует.😀
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1 час.
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