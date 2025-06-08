Трамп решил повторить за Байденом и споткнулся на трапе самолета

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Опять Путин виноват . Так не хрен даже пробовать наш родословный СПОТЫКАЧ и тем более воровать его рецептуру , всё равно у вас так не получится ни водка, ни шнапс , ни бренди и др . напитки , что с ног валят . У нас ваши напитки детям начинают в школах на обед давать . Этот чушачок даже не знает как с ним бороться , а туда же в рот взял . В наших кабаках тебе бы любой уважающий бармен даже понюхать бы не дал . Бери лучше привычное и безопасное всё у Макрона ...... , и закусить тоже рядом , как вариант . А нам любого подавай , результат будет только такой вот наглядный . И учтите , после наших переговоров все так уползают и не забывают при этом ботинок лизнуть с почтением . Так было , есть и будет .