Любопытно, однако

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Даже не заметили?

Даже не заметили?

Рунет на испытании: Россия проводит учения, отключая международный интернет В ночь с 4 на 5 июля были проведены учения , в рамках которых организаторы решили выключить международный сегмент интернета.

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Комментарии
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Лебедев Андрей Юрьевич
Давно пора цензуру ввести.
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6 час.
И тут не скажу Не скажу
уже давно
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6 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А нельзя Украину отключить от интернета хотя бы по номерам их телефонов?
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4 час.

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