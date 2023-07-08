Рунет на испытании: Россия проводит учения, отключая международный интернет В ночь с 4 на 5 июля были проведены учения , в рамках которых организаторы решили выключить международный сегмент интернета.
Даже не заметили?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лебедев Андрей Юрьевич
Давно пора цензуру ввести.
Ответить
6 час.
И тут не скажу Не скажу
уже давно
Ответить
6 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А нельзя Украину отключить от интернета хотя бы по номерам их телефонов?
Ответить
4 час.
Свежие комментарии