МИД: Запад распространяет вбросы об угрозе для Дании от российских рыбаков

Заявления о якобы угрозе российских рыбаков для Дании являются частью кампании Запада против России. Соответствующее заявление в разговоре с РИА Новости сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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