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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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5:1 – второй разгром в истории матчей открытия Евро. В 2021-м Италия обыграла Турцию 3:0, а затем стала чемпионом Европы

Германия одержала крупнейшую победу в истории стартовых матчей Евро. Немцы разгромили Шотландию (5:1) в первой игре Евро-2024.

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