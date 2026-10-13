Майк Тайсон заинтересовался оскорблениями Зеленского в адрес Трампа

Юнашев: Зеленский нажил врага в лице Тайсона после оскорблений в адрес Трампа Легендарный американский боксер Майк Тайсон крайне эмоционально отреагировал на слова Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа.
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