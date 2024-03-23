Новости Хард- Рока этой недели

Весна официально наступила! Однако мы не уверены, что каждая группа из коллекции новых синглов этой недели получила памятку, поскольку в таких группах, как Blackbriar и Pallbearer, определенно чувствуется зимняя прохлада, но мы не будем винить их за это, поскольку мы просто счастливы, что у нас есть так много блестящей новой музыки, в которую можно погрузиться.
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