Новости Хард- Рока этой недели

Весна официально наступила! Однако мы не уверены, что каждая группа из коллекции новых синглов этой недели получила памятку, поскольку в таких группах, как Blackbriar и Pallbearer, определенно чувствуется зимняя прохлада, но мы не будем винить их за это, поскольку мы просто счастливы, что у нас есть так много блестящей новой музыки, в которую можно погрузиться.