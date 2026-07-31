Во Владимирской области судят за мошенничество с древесиной на миллион рублей

49-летняя жительница Ярославской области участвовала в аукционе по просьбе знакомого, предложив за древесину более 12 млн рублей, затем сообщник оформил договор без намерения оплаты и незаконно вывез лес со складов.
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