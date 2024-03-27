ИИ показал, как Джилл Валентайн, Лара Крофт, Цири, 2B, Тифа и другие девушки из игр могли бы выглядеть в настоящей жизниПользователь X (Twitter) с ником MySmartArts продолжает «оживлять» популярных персонажей при помощи нейросети.