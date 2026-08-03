Российский рынок серверов вырос на 30% в деньгах при стабильном объёме поставок

Российский рынок серверов в 2025 году вырос в денежном выражении на 30%, достигнув 180 млрд рублей, однако количество поставленных серверов не изменилось и составило около 140–150 тысяч штук, сообщает аналитика российского производителя электроники Fplus.
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