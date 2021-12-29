Инспектор утопил снегоход во время незаконной рыбалки в Кузнецком Алатау

Находиться на территории охранной зоны заповедника «Кузнецкий Алатау» без разрешения нельзя. Один из инспекторов Департамента по охране объектов животного мира прекрасно знал об этом, однако отправился в заповедник с ружьем, удочкой и на снегоходе.