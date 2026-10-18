Новый электролит научился «чувствовать» угрозу внутри аккумулятора Исследователи Института химии Китайской академии наук разработали композитный твёрдый электролит, который способен обнаруживать образование литиевых дендритов внутри аккумулятора и предупреждать о потенциальной опасности ещё до возникновения серьёзного короткого замыкания.
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