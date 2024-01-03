Учёные выяснили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Саркофаг вскрыли ровно 100 лет назад.фото: unsplash.com/@axpphotography--> Причиной смерти первооткрывателей гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона под руководством исследователя-любителя Говарда Картера мог стать грибок Aspergillus.
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