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Царьград

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"Белого мужчину на работу не наймут ни за что": Изнанку Disney приоткрыл один из топ-менеджеров

"Белого мужчину на работу не наймут ни за что": Изнанку Disney приоткрыл один из топ-менеджеров

В медиакомпании The Walt Disney Company специально отказывают в работе по цвету кожи. Как рассказал один из топ-менеджеров: "Белого мужчину на работу не наймут ни за что".

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