Просто, но эффектно: превратите старую варежку в уютный новогодний декор

Ищете оригинальную идею новогоднего декора, который можно без особых сложностей и больших денежных вложений сделать своими руками? Тогда подготовьте несколько еловых веточек, шишек, искусственных ягод, лент и других мелочей, а также вязаную варежку.
Ищете оригинальную идею новогоднего декора, который можно без особых сложностей и больших денежных вложений сделать своими руками? Тогда подготовьте несколько еловых веточек, шишек, искусственных ягод, лент и других мелочей, а также вязаную варежку.
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