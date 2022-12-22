Своими руками

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Просто, но эффектно: превратите старую варежку в уютный новогодний декор

Просто, но эффектно: превратите старую варежку в уютный новогодний декор

Ищете оригинальную идею новогоднего декора, который можно без особых сложностей и больших денежных вложений сделать своими руками? Тогда подготовьте несколько еловых веточек, шишек, искусственных ягод, лент и других мелочей, а также вязаную варежку.

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