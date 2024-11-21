В Мичуринске открыли движение по второй половине ремонтируемого моста

В Мичуринске сегодня утром открыли движение по второй половине ремонтируемого моста. Такую задачу подрядчику и главе города Максиму Харникову врио главы Тамбовской области Евгений Первышов поставил во время выезда 11 ноября.
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