Нижегородская область завоевала награды I Всероссийской премии «Туристические города»

Нижегородская область завоевала несколько наград I Всероссийской премии «Туристические города». Итоги состязания, которое было организовано для развития и продвижения отечественного туризма и индустрии гостеприимства в муниципальных образованиях, подвели в Воронеже.
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